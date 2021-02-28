باشاغا يستعرض الوضع الأمني في المنطقة الغربية مع منسق البعثة الأممية

باشاغا مع منسق البعثة الأممية في ليبيا, 28 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

استعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، صباح اليوم الأحد الوضع الأمني بالمنطقة الغربية عامة وطرابلس خاصة مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تطرق اللقاء إلى نجاح المسار السياسي الذي تشهده ليبيا حالياً.

وعبر باشاغا عن أمله في منح ثقة مجلس النواب، لحكومة الوحدة الوطنية الأيام القادمة، مبديا ارتياحه بانتخاب حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين، مؤكداً دعم وزارة الداخلية كافة المخرجات السياسية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

كم تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من المسائل المشتركة بين وزارة الداخلية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.