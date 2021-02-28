توزيع إصابات كورونا.. طرابلس في الصدارة وحالات الشفاء تتخطى 120 ألفا

عاملة ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا متعلقة بفيروس «كورونا». (مركز بنغازي الطبي)

تصدرت طرابلس المدن الليبية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعدما سجلت 535 حالة، بين مخالطة وجديدة، بينما تخطت حالات الشفاء من الفيروس منذ ظهور الوباء في ليبيا 120 ألف حالة.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 880 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، و748 حالة شفاء وخمس حالات وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم 4435 عينة، أظهرت التحاليل المعملية، سلبية 3555 حالة، بينما تأكدت إصابة 880 حالة، منها 666 جديدة و214 مخالطة.

«مكافحة الأمراض»: 880 إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ434 حالة جديدة و101 مخالطة، ومصراتة 78 حالة مخالطة، وجنزور 13 حالة جديدة، والمنشية الجميل خمس حالات جديدة والرياينة خمس حالات جديدة وزليتن 23 حالة جديدة، والخمس 16 حالة جديدة، وصرمان ست حالات جديدة وباطن الجبل ونالوت والرحيبات وسوق الخميس أمسيحيل وظاهر الجبل حالة جديدة لكل منها.

كما سجل قصر بن غشير أربع حالات جديدة، والسواني بن آدم ثماني حالات جديدة، والماية أربع حالات جديدة، ونسمة 11 حالة جديدة، وطبرق خمس حالات جديدة، والجميل حالتين جديدتين، وترهونة ثلاث حالة جديدة، والعجيلات حالتين جديدتين، وبني وليد 29 حالة جديدة، وعشر حالات مخالطة، وتازربو أربع حالات جديدة، و12 حالة مخالطة، وغدامس ومسلاتة حالة مخالطة لكل منهما.

وفي جادو تم تسجيل ثلاث حالات جديدة، وأسبيعة أربع حالات جديدة، وصبراتة عشر حالات جديدة والكفرة، خمس حالات جديدة، وغريان 22 حالة جديدة وأربع مخالطة، والزاوية المركز عشر حالات جديدة وسبع مخالطة، والزاوية الغرب 12 حالة جديدة، والجفرة خمس حالات جديدة، والعزيزية ست حالات جديدة، والقره بوللي ثماني حالات جديدة وزلطن حالتين جديدتين.

فيما توزعت 748 حالة شفاء على كل من طرابلس بـ651 حالة، والخمس بـخمس حالات، وكذلك 13 حالة في العجيلات، و54 حالة في مصراتة، وأربع حالات في مسلاتة، و21 حالة في الزاوية المركز.

بينما توزعت خمس حالات وفاة على صبراتة وصرمان ومسلاتة بحالة لكل منها، فضلا عن حالتين في زليتن.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 133 ألفا و338 إصابة، تعافى منها 120 ألفا و240 حالة، وتوفي 2179 شخصا، بينما مازالت هناك 10 آلاف و919 حالة نشطة حتى الآن.