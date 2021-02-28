وصول الدفعة الثانية من الأطباء المصريين إلى مستشفى المقريف أجدابيا

وصول الدفعة الثانية من الأطباء المصريين إلى مستشفى المقريف أجدابيا, 28 فبراير 2021. (الإنترنت)

وصلت صباح اليوم الأحد إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، الدفعة الثانية من الأطباء المصريين الذين جرى التعاقد معهم لدعم الأقسام الطبية بالمستشفى.

وكان في استقبال الطاقم الطبي المصري، مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا فتحي إمحمد بن مهدي الحرنة، ومدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري، ورئيس مكتب جهاز الأمن الداخلي بالمستشفى النقيب سعيد المدني.

وصول الأطقم الطبية المصرية إلى مستشفى المقريف في أجدابيا

يذكر أن مستشفى المقريف أجدابيا، استقبل خلال اليومين الماضيين الدفعة الأولى من الأطقم الطبية المصرية، على أن يتم استجلاب باقي المجموعات من العناصر الطبية خلال الفترة المقبلة.

وصول الدفعة الثانية من الأطباء المصريين إلى مستشفى المقريف أجدابيا, 28 فبراير 2021. (الإنترنت)

وصول الدفعة الثانية من الأطباء المصريين إلى مستشفى المقريف أجدابيا, 28 فبراير 2021. (الإنترنت)