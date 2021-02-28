«الأرصاد»: استقرار على السواحل الليبية وارتفاع الموج يصل إلى 2.25 متر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون أحوال الطقس مستقرة على السواحل الليبية اليوم الأحد، مع عدم تجاوز سرعة الرياح 20 عقدة، وارتفاع الموج 2.25 متر.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء صافيه إلى قليلة السحب.

الرياح شمالية شرقية تتراوح سـرعتها ما بين 05 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 ومتر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر17 درجة، والرؤيـة جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 05 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.75 متر، ويصل إلى 2.25 متر غدا على ساحل الجبل الأخضر.

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد.

درجة حرارة سطح البحر 17 درجة، والرؤيـة جيدة.