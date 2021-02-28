«الوطنية للتعليم التقني» تنظم دورة تدريبية مجانا في أنظمة الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 09:58 صباحا
شعار الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني, (الإنترنت)

أعلنت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني تنظيم دورة تدريبية (مجانا) في أنظمة الطاقة الشمسية، والتي تنفذها كلية التقنية الصناعية مصراتة لمدة أسبوعين، بدءا من السبت 6 مارس المقبل، من الساعة (11:00 إلى 01:30) ظهرا.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، تستهدف الدورة التدريبية التي يشرف عليها مكتب التعاون الفني بالهيئة، مهندسون وفنيون متخصصون في (الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، والميكانيكة).

وتشتمل محاور الدورة على مدخل عام (مقدمة، بعض التعاريف والمصطلحات والوحدات، لمحة حول مصادر الطاقة في العالم، أنواع الطاقة المتجددة، استراتيجية تطوير الطاقة المتجددة، سياسة الدعم وتأثيرها على النهوض بالقطاع، تجارب بعض الدول العربية اتجاه الطاقة المتجددة، الإشعاع الشمسي).

كما تشمل عدة نقاط أخرى أبرزها  الألواح الشمسية (فكرة عملها، تركيبها، أنواعها، طرق توصيلها، قراءة البيانات الخاصة باللوح، العوامل المؤثرة على الألواح، معايير الاختيار والتوجيه)، وتطبيق عملي على تركيب الألواح وقياس الجهد والتيار وقياس تأثير مختلف العوامل المؤثرة «الظلال والتوجيه».

وسيتم عمل زيارة للشركات التي تقوم ببيع المعدات والمكونات الخاصة لأنظمة الطاقة الشمسية، وزيارة ميدانية لمواقع بها منظومات طاقة شمسية شغالة.
 

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