إصابة جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع إدارة الشؤون الصحية البيضاء، الأحد، تسجيل حالة إصابة وحيدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 11 حالة اشتباه بالوباء خلال يومين.

وحسب نشرته اليومية، فقد تردد على المركز يومي الجمعة والسبت الماضيين 181 شخصًا موزعين بواقع 109 مترددين من داخل مدينة البيضاء ما بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و72 مترددًا من خارج المدينة.

- 13 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

والأربعاء، أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 27 حالة اشتباه.