5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الكفرة وتحذير من «تفاقم» الوضع الوبائي

مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، السبت، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة في بيانها رقم «322» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن من بين الإصابات الجديدة حالات تبلغ من العمر 18 عامًا واخرى تبلغ عشرين عامًا، محذرة من «تفاقم» الوضع الوبائي بالمدينة، وطالبة بضرورة اتباع الإرشادات اللازمة لمكافحة الوباء.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 387 حالة بينها 20 نشطة، و323 شفاء، فيما توفي 44 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.