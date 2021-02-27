تكريم أوائل الثانوية العامة في طرابلس المركز (صور)

تكريم أوائل الثانوية العامة في طرابلس المركز، 27 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

حضر وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام في حكومة الوفاق المهندس عادل جمعة، اليوم السبت، حفل تكريم أوائل الشهادة الثانوية ببلدية طرابلس المركز.



وشارك عميد بلدية طرابلس المركز، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة التعليم، ومراقب تعليم سوق الجمعة، وأولياء أمور الطلاب المُكرَّمِين وعدد من مديري مدارس طرابلس، على ما نشرت الوزارة بصفحتها بموقع «فيسبوك».

- تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة (صور)



وفي وقت سابق اليوم، شارك وفد من وزارة التعليم في حفل تكريم نظمته بلدية مصراتة لأوائل الشهادة الثانوية العامة والمعاهد المُتوسطة للأعوام 2017-2018، و2018-2019، و2019-2020، تحت شِعار «مصراتة تحتفي بأبنائها المتفوقين».

تكريم أوائل الثانوية العامة في طرابلس المركز، 27 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

تكريم أوائل الثانوية العامة في طرابلس المركز، 27 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

تكريم أوائل الثانوية العامة في طرابلس المركز، 27 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

تكريم أوائل الثانوية العامة في طرابلس المركز، 27 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

تكريم أوائل الثانوية العامة في طرابلس المركز، 27 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)