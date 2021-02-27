إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل زوارة - الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 08:42 مساء
إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل زوارة - الزاوية، 27 فبراير 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)

تمكن عناصر الزورقين «فزان» و«أوباري» التابعين لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من إنقاذ 100 مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل زوارة- الزاوية، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت.

وقال الناطق عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن الزورقين تحركا بعد تسلمهما نداء استغاثة من غرفة العمليات الرئيسية وأنقذا المهاجرين وعادا بهم إلى نقطة إنزال أبوستة.

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وتلقى المهاجرون المساعدات الإنسانية والخدمات اللازمة قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد استكمال إجراءات التسليم والتسلم.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق في 13 فبراير الجاري ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 16 مهاجرًا غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال، قبالة ساحل زوارة.

إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل زوارة - الزاوية، 27 فبراير 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)
إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل زوارة - الزاوية، 27 فبراير 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)
إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل زوارة - الزاوية، 27 فبراير 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)
إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل زوارة - الزاوية، 27 فبراير 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)
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