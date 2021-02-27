البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى بنهاية مارس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 08:32 مساء
رئيس اللجنة العلمية والاستشارية خليفة البكوش, في مؤتمر صحفي 27 فبراير 2021. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية خليفة البكوش، التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، فيما ستصل الدفعة الأولى بنهاية شهر مارس.

وقال البكوش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، «سنستلم قريبًا نحو 12 مليون جرعة علي دفعات للوقاية من فيروس كورونا»، مضيفًا: «تعاقدنا مع 4 شركات لاستيراد اللقاحات، فيما ستصل الدفعة الأولى في نهاية شهر مارس»، بحسب بيان للجنة اليوم.

وتابع: «نطمئن الليبيين بقرب وصول التطعيمات»، مؤكدًا أن التأخير في جلب التطعيمات بسبب الإغلاق الذي فُرض من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البكوش، تم الاتفاق على أن يقوم المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بالتطعيمات لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال، وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة، مؤكدًا أنه سيتم فتح التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد كورونا في بداية شهر مارس.

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