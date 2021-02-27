تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 07:45 مساء
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)

شهدت قاعة التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم السبت، احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادات الثانوية العامة والدينية والمعاهد المتوسطة خلال السنوات 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، على مستوى بلدية مصراتة.

ونظمت الاحتفالية شركة «المنال» للتدريب، تحت إشراف المجلس البلدي لبلدية مصراتة، وهدفت إلى «تشجيع المتفوقين والمبدعين علميًّا، والرقي بالعملية التعليمية بالبلدية»، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحضر الاحتفالية عميد وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل الديوان ببلدية مصراتة، ومستشار وزير التعليم في حكومة الوفاق، ومدير إدارة المعاهد المتوسطة بالوزارة، ومراقب التعليم مصراتة، ومدير المعاهد المتوسطة مصراتة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة، والمدير العام للمنطقة، وممثلون عن إدارة التفتيش التربوي، وعدد من مسؤولي قطاع التعليم بالبلدية.

تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
تكريم متفوقي الشهادات الثانوية والدينية والمعاهد المتوسطة آخر 3 سنوات في مصراتة، 27 فبراير 2021. (بلدية مصراتة)
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