مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني

رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد دبيبة (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد دبيبة، سحب الشعار الذي سبق وأعلن فوزه بالترتيب الأول، ليكون الشعار الرسمي للحكومة، بعدما وردت إلى المكتب الإعلامي بعض الملاحظات التي سجلها بعض المتابعين عن وجود تشابه بين الشعار الفائز وشعار آخر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت اللجنة الإعلامية للحكومة إنه بعد تحقق لجنة التحكيم من الموضوع، وبحثها في كافة الجوانب الفنية والتنظيمية ذات العلاقة، اتضح أن وجود مثل هذا التشابه يتعارض مع أحد الشروط المعلن عنها للمسابقة.

وتابعت اللجنة، في بيان اليوم، أنه تم تصعيد الشعار الفائز بالترتيب الثاني للمصمم «عدلي العكاري» وفق تقييم لجنة التحكيم، واعتباره صاحب الترتيب الأول، واعتماده الشعار الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية.

وشدد على أن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، سينشر الشعار الجديد ويعممه على كافة القنوات والوسائل الإعلامية بعد اعتماده بشكل رسمي..

فيما وجه المكتب الإعلامي الشكر لكافة المشاركين في المسابقة على «روح الإبداع والمنافسة»، التي أبدوها خلال حرصهم على المشاركة في المسابقة، متمنين لهم دوام التوفيق.

وفي وقت سابق، أول من أمس الخميس، أعلن الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي الشعار الفائز بمسابقة تصميم الشعار الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية، التي أعلن إطلاقها يوم 14 فبراير الحالي.