تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في الواحات

أعضاء فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا - الواحات، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم، إنها قامت بتحليل 8 عينات لفحصها للتأكد من مدى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك خلال الفترة 11 إلى 24 فبراير الحالي، والتي أظهرت سلبية 5 عينات، بينما تأكدت إصابة 3 أشخاص.

كما أوضحت اللجنة أن حالة خرجت من العزل خلال الأسبوع الماضي بعدما تحسنت صحتها، مع بقائها تحت إشراف الأطباء بالمنزل.

كما دخلت حالة منذ يومين مركز العزل الواحات بمستشفى جالو العام، ليصبح عدد الحالات بالمركز حالتين.