تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 06:09 مساء
أعضاء فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا - الواحات، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم، إنها قامت بتحليل 8 عينات لفحصها للتأكد من مدى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك خلال الفترة 11 إلى 24 فبراير الحالي، والتي أظهرت سلبية 5 عينات، بينما تأكدت إصابة 3 أشخاص.

كما أوضحت اللجنة أن حالة خرجت من العزل خلال الأسبوع الماضي بعدما تحسنت صحتها، مع بقائها تحت إشراف الأطباء بالمنزل.
كما دخلت حالة منذ يومين مركز العزل الواحات بمستشفى جالو العام، ليصبح عدد الحالات بالمركز حالتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
تقرير: العدالة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال بعد 10 سنوات من إحالة ملفها إلى ...
ليبيا
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
النوع المتحور لفيروس «كورونا المستجد» يصل إلى ليبيا.. وإصابة 23 حالة به
ليبيا
النقابة العامة للنفط تمهل الجهات السيادية أسبوعا للرد وتنفيذ قرار زيادة مرتبات ...
ليبيا
السفير الأميركي يهاتف عقيلة صالح بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة
ليبيا
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نقص الكراث يحدث أزمة في مقاطعة بريطانية