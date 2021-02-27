المنفي ونائباه يبحثون مع عمداء البلديات سبل تعزيز الأمن الوطني في الجنوب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 27 فبراير 2021, 04:46 مساء
جانب من استقبال ثلاثي المجلس الرئاسي المكلف لدى وصولهم إلى مطار تمنهنت الدولي. 27 فبراير2021. (بوابة الوسط)

بحث رئيس المجلس الرئاسي المنتخب في الحوار السياسي الدكتور محمد المنفي، وعضوا المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، مع عمداء بلديات الجنوب الليبي، سبل تعزيز الأمن الوطني هناك.

جاء ذلك خلال زيارة المنفي واللافي والكوني، صباح اليوم مدينة سبها، في إطار تواصلهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبلديات، وعُقد اجتماع في جامعة سبها، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والخبراء وعمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية.

المنفي ونائباه يزورون جامعة سبها

وناقش الحاضرون عديد المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية، وفرض سلطة القانون، وتفعيل الاتفاقات الأمنية بما يعزز الأمن الوطني، مؤكدين حرص أهالي الجنوب على قيام الدولة المدنية.

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