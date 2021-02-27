منع الصحفيين من تغطية زيارة المنفي ونائبيه إلى سبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 02:48 مساء
صحفيون مكلفون بتغطية زيارة المنفي ونائبيه إلى سبها.

أكد مراسلو عدد من وسائل الإعلام منعهم من تغطية زيارة رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي إلى مدينة سبها، اليوم السبت.

وأوضح الصحفيون في بيان أن المكتب الإعلامي لبلدية سبها أرسل إليهم برنامج الزيارة، وكان يفترض أن يتاح لهم أداء عملهم في تغطية الزيارة، لكن ذلك لم يحدث، مشددين على أن ما يتعرضون له «عملية تكميم للافواه».

ووصل المنفي برفقة نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، إلى مطار تمنهت الدولي صباح اليوم لبدء أول زيارة لهم إلى المنطقة الجنوبية.

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