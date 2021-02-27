«مالية الموقتة» تحمل «المركزي» سبب تأخر مرتبات يناير وفبراير

شعار وزارة المالية بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)

قالت وزارة المالية بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، إن سبب تأخير المرتبات الخاصة بشهري يناير وفبراير سببه «رفض مصرف ليبيا المركزي تنفيذ وعوده بتمويل حسابات الوزارة بالاقتراض لتغطية المرتبات إلى حين اعتماد الميزانية 2021، بحجة عدم وجود تغطية مالية».

والأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة تأجيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الزيادة المقررة في مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة، إلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 2021.

وأوضحت أنه سيتم صرف الزيادة «فور الانتهاء من الترتيبات المالية للعام الحالي، وذلك اعتبارًا من 2021/01/01».