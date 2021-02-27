شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (السبت 27 فبراير 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 12:51 مساء
محطة كهرباء الخمس. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يصل اليوم السبت إلى ثلاث ساعات، وساعتين في الجناح الشرقي.

واستعانت الشركة بفريق من الشركة الجزائرية الحكومية لإنتاج الكهرباء «سونلغاز» لفحص ثلاث محطات في الخمس والزاوية وطرابلس. وقال المدير العام للمؤسسة الجزائرية، صبري لزهاري، الأربعاء الماضي، إن فريقا من تقنيي ومهندسي المؤسسة موجود منذ أسبوع في ليبيا لتحضير تلك المحطات لفترة ذروة الاستهلاك، وذلك خلال الصيف.

وكشف عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالسلام الأنصاري في وقت سابق عن عجز التوليد في أوقات الذروة، وأن حجم العجز يصل إلى ثلاثة آلاف ميغاوات في أوقات الذروة الصيفية والشتوية، وذلك خلال لقاء عقده مع اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة.

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