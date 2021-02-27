«الليبية للإعلام المستقل» تدين اختطاف المراسل زياد الورفلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 12:36 مساء
مراسل قناة الغد زياد الورفلي، أرشيفية. (موقع القناة الإلكتروني)

دانت المنظمة الليبية للإعلام المستقل عملية اختطاف مراسل قناة «الغد» زياد الورفلي عقب مشاركته في المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس، الخميس الماضي.

وقالت إن الورفلي اختطف بعد سؤاله عن هانيبال القذافي المسجون في لبنان والمفروض عليه عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة، والمدرج اسمه في قائمة العقوبات يوم 26 فبراير 2011 عملا بالفقرتين 15 و17 من القرار 1970 بصفته ابن معمر القذافي.

وأعلنت قناة الغد، أمس الجمعة، فقدان الاتصال مع مراسلها في العاصمة طرابلس، زياد الورفلي، مناشدة رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي ودبيبة «بذل الجهود لمعرفة مصيره والعمل على حمايته والحفاظ على سلامته».

المجموعات المسلحة تحارب الصحافة 
أضافت المنظمة: «بالرغم من البيانات والمناشدات التي أطلقناها إلى السلطات الليبية لكبح جماح المجموعات المسلحة التابعة لها ووقف انتهاكاتها المتكررة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلا أنها لم تلق استجابات، بل تمادت تلك المجموعات في خرقها للقانون ضاربة عرض الحائط ما نص عليه الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية حول حماية حرية الصحافة».

وأشارت إلى أن «بعض المجموعات المسلحة لا تزال تمارس سياسة التضييق على مراسلي المؤسسات الإعلامية منع بعضهم من التغطية الإعلامية لبعض الأحداث والتحقيق معهم، بأمر من بعض الجهات الأمنية وسط العاصمة».

ولفتت إلى أن مراسل وكالة «الغيمة» الليبية للأخبار ومراسل قناة «ليبيا لكل الأحرار» فوجئا الأحد الماضي بمجموعة مدنية استوقفتهما وطلبت منهما إيقاف تصوير تظاهرة في طريق الشط بالعاصمةـ وتم إجبارهما للذهاب إلى مقر أمني في الفرناج ليتم التحقيق معهما وإخبارهما بأنه ليس لديهما تصريح للتغطية الإعلامية للمظاهرة بالرغم من وجود تصريح من مديرية أمن طرابلس.

كما شددت المنظمة على أنه «من دون حماية حقيقية لحرية الصحفيين وتسهيل لإجراءات التغطية الإعلامية للصحفيين، لن تشهد البلاد استقرارا ولا عدالة اجتماعية ولا ديمقراطية ولا حقوق إنسان، وستظل تقبع في قاع الدول القامعة لحرية الصحافة».

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