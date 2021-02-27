«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب السواحل واحتمال سقوط أمطار خفيفة على رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 12:07 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس على غالب السواحل الليبية اليوم السبت مستقرة نسبيا، إذ يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ، وارتفاعه لا يتجاوز المتر الواحد؛ بينما هناك احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل رأس لانوف. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم.
- الرياح متغيرة الاتجاه، وتتراوح سـرعتها ما بين 05 و10 عقدات. وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ ظهر غد الأحد، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل رأس لانوف اليوم.

- سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ يوم غد على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات.

- درجة حرارة سطح البحر بين 17 و19 درجة، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

جدول بأحوال الطقس على الموانئ الليبية اليوم السبت 27 فبراير 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
تقرير: العدالة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال بعد 10 سنوات من إحالة ملفها إلى ...
ليبيا
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
النوع المتحور لفيروس «كورونا المستجد» يصل إلى ليبيا.. وإصابة 23 حالة به
ليبيا
النقابة العامة للنفط تمهل الجهات السيادية أسبوعا للرد وتنفيذ قرار زيادة مرتبات ...
ليبيا
السفير الأميركي يهاتف عقيلة صالح بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة
ليبيا
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نقص الكراث يحدث أزمة في مقاطعة بريطانية