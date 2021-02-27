«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب السواحل واحتمال سقوط أمطار خفيفة على رأس لانوف

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس على غالب السواحل الليبية اليوم السبت مستقرة نسبيا، إذ يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ، وارتفاعه لا يتجاوز المتر الواحد؛ بينما هناك احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل رأس لانوف.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم.

- الرياح متغيرة الاتجاه، وتتراوح سـرعتها ما بين 05 و10 عقدات. وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ ظهر غد الأحد، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤية جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل رأس لانوف اليوم.



- سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.



- البحر خفيف الموج إلى هادئ يوم غد على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات.



- درجة حرارة سطح البحر بين 17 و19 درجة، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

جدول بأحوال الطقس على الموانئ الليبية اليوم السبت 27 فبراير 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)