رئيس وعضوا المجلس الرئاسي المكلف يصلون إلى مطار تمنهت في أول زيارة للجنوب

جانب من استقبال ثلاثي المجلس الرئاسي المكلف لدى وصولهم إلى مطار تمنهت الدولي. (بوابة الوسط)

وصل رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل لجنة الحوار السياسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي إلى مطار تمنهت المدني فى أول زيارة لهم إلى المنطقة الجنوبية.



ويتوجه الثلاثة إلى بلدية سبها لعقد اجتماع مع عمداء بلديات الجنوب.

ومنذ انتخابهم من ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أوائل فبراير الجاري، لم تتوقف حركات واتصالات المسؤولين في السلطة الانتقالية الجديدة من أجل بحث عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك متابعة خارطة الطريق والأزمات الكبرى ومنها الوضع العسكري، ومشاكل المواطنين.

يأتي ذلك في وقت لا يزال الخلاف فيه قائماً بين أعضاء مجلس النواب بشأن المكان الذي يعقد فيه المجلس اجتماعه مكتملاً، وجدول أعمال الجلسة وما إن كانت ستخصص لمنح الثقة للحكومة عبدالحميد دبيبة أولاً أم انتخاب هيئة رئاسية جديدة لمجلس النواب.