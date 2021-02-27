منظمة إنسانية: إنقاذ 45 مهاجرا في منطقة البحث والإنقاذ الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 09:44 صباحا
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت منظمة «سي ووتش» الإنسانية إنها أكملت عملية إنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ الليبية لـ45 مهاجرا.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية الألمانية، من خلال تغريدة على «تويتر»، الجمعة، أن جميع المهاجرين في أمان على متن سفينة تابعة لها، تحمل اسم «سي ووتش»، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأوضحت أن «من بين المهاجرين هناك خمس نساء و15 قاصرًا، 13 منهم غير مصحوبين بذويهم، فضلا عن طفلين صغيرين»، مشيرة إلى أن مشروع «ألارم فون» التابع لمنظمة «ووتش ذا ميد» غير الحكومية، كان قد أبلغ السلطات المختصة عن الزورق الذي يواجه مخاطر.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه إيطاليا أن جائحة «كورونا» خفضت عدد اللاجئين للبلاد، إلى النصف، مشيرة إلى أن القيود على التنقل الناجمة عن الوباء أثرت على السفر للحصول على اللجوء، وأن هناك 5.92 مليون مهاجر مقيم في البلاد، أي أقل بقليل من أجنبي واحد لكل عشرة سكان.

وأوضحت البيانات التي تضمنها التقرير، أنه «اعتبارًا من 1 يناير 2020، شهد حضور الأجانب المقيمين انخفاضًا بنسبة 0.7% مقارنة بالعام السابق».

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