إيرادات يناير: 1.25 مليار دولار للنفط الخام و 138 مليونا للغاز والمكثفات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 08:30 صباحا
حقل الواحة النفطي. (شركة الواحة)

أظهرت بيانات أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط الخام خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو مليار و256 مليون دولار، فيما كان الإيراد من الغاز والمكثفات 138.13 مليون دولار.

وأشارت المؤسسة، في البيان الصادر أمس، الجمعة، إلى أن الإيراد من المنتجات النفطية وصل إلى 13.31 مليون دولار، في حين جاء الإيراد من البتروكيماويات نحو مليون دولار (997.04 ألف دولار).

وقالت إن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ نحو مليار و409 ملايين دولار، ووصفته بأنه مستوى قياسي من المبيعات، مضيفة أن هذه المبالغ «تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي».

وأوضحت المؤسسة أنها لم تتسلم مخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير 2021 على التوالي، «وما زالت تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك، و«تحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها».

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