كوبيش يدعو إلى تسريع تشكيل حكومة الوحدة

لقاء كوبيش ودي مايو في روما، 26 فبراير 2021، (البعثة الأممية)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية و«تسريع عملية تشكيل حكومة (الوحدة الوطنية)، والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة».

جاء ذلك خلال لقائه أمس الجمعة وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في روما، لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، حسب بيان البعثة الأممية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وناقش الطرفان أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية، كما أعرب كوبيش عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

والتقى كوبيش أيضا قائد عملية إيريني، الأدميرال فابيو أغوستيني، لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.