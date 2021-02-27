كوبيش يدعو إلى تسريع تشكيل حكومة الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 12:27 صباحا
لقاء كوبيش ودي مايو في روما، 26 فبراير 2021، (البعثة الأممية)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية و«تسريع عملية تشكيل حكومة (الوحدة الوطنية)، والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة».

جاء ذلك خلال لقائه أمس الجمعة وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في روما، لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، حسب بيان البعثة الأممية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

اقرأ أيضا: عقيلة يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد في سرت 8 مارس حال أكدت لجنة «5+5» تأمين الجلسة

وناقش الطرفان أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية، كما أعرب كوبيش عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

والتقى كوبيش أيضا قائد عملية إيريني، الأدميرال فابيو أغوستيني، لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تتبنى بالإجماع قرارا يحض على التوزيع المنصف للقاحات
دولى
الاستخبارات الأميركية تعيد قضية مقتل «خاشقجي» إلى الواجهة
عربى
بايدن يؤكد أن واشنطن لن تقبل «إطلاقا» بضم روسيا «العدائي» شبه جزيرة القرم
دولى
هل سيعلن ترامب ترشحه للرئاسة في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض
دولى
«فيسبوك» تدافع عن الإعلانات الموجهة وحماية الشركات الصغيرة بمواجهة «آبل»
اقتصاد
النصر يواجه الهلال والاتحاد يصطدم بالمحلة ضمن الجولة الخامسة للدوري
رياضة محلية
الاحتياطي الفدرالي: حضانة الأطفال تعيق نمو مشاركة النساء في سوق العمل الأميركية
اقتصاد
ابتهاج كبير في الشارع الرياضي الليبي بعد رفع الحظر عن الملاعب
رياضة محلية
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري حول العالم في 2020 رغم جائحة «كورونا»
اقتصاد
العدد 275 من جريدة «الوسط»: الساعات الأخيرة من مخاض حكومة دبيبة.. وملف ...
ليبيا
واشنطن: تقرير الاستخبارات الأميركية المرتقب حول مقتل خاشقجي «مهم» لتحديد ...
عربى
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق للتخلص من التوتر الصباحي