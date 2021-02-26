نقابة الصحفيين تدين «الإخفاء القسري» لمراسل قناة الغد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 11:59 مساء
مراسل قناة الغد زياد الورفلي خلال مشاركته في مؤتمر دبيبة، 25 فبراير 2021. (موقع القناة الإلكتروني)

دانت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين «الإخفاء القسري» مراسل قناة الغد الفضائية زياد الورفلي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد ادبيبية بالعاصمة طرابلس مساء أمس الخميس .

وحملت النقابة، في بيان الجمعة، «المجلس الرئاسي وحكومته بما في ذلك وزارة الداخلية، مسؤولية تغييب الورفلي» مطالبة بالكشف عن مصيره وتقديم خاطفيه للعدالة.

وأعلنت قناة الغد «فقدان الاتصال» مع الورفلي، عقب مشاركته في مؤتمر دبيبة، الذي ناشدته ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة محمد المنفي «بذل الجهود لمعرفة مصير الورفلي، والعمل على حمايته والحفاظ على سلامته».

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