عقيلة صالح: نتطلع إلى تشكيل «حكومة موقتة مصغرة» تضم كفاءات من مختلف المناطق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 09:56 مساء
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، 26 فبراير 2021. (الإنترنت)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، أن المجلس يتطلع إلى تشكيل «حكومة موقتة مصغرة» تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية.

 وقال صالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن «مجلس النواب سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الموقتة، حيث سيقرر البرلمان خلالها، بكل حرية، ما سيراه في مصلحة البلاد، فإن منح الثقة للحكومة ستصبح حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد».

 وأضاف أن «هذه المرحلة في ليبيا هي مرحلة لتسوية الخلافات بين مختلف الفرقاء الليبيين»، مشددا على ضرورة أن تضم الحكومة الموقتة كفاءات من جميع المناطق الليبية، وأن يشارك الجميع في السلطة، للخروج من الأزمة.

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 وأكد أن مجلس النواب الليبي يريد من «الحكومة الموقتة» أن تلبي احتياجات الشعب الليبي، وذلك بتوفير الغذاء والدواء والسيولة، مشددا على ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه في المغرب بشأن التعيين في المناصب السيادية.

 وبعد أن أشار إلى أن ليبيا تعرضت منذ بداية الأزمة لمشاكل وتدخلات أجنبية ولمحاولات زرع الفتنة بين الفرقاء، أكد أنه تم في أبريل 2020 اقتراح مبادرة تقوم على تقاسم السلطة التنفيذية والمناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة المكونة للبلاد، وسيتم العمل على تنفيذها خلال الأيام القادمة.

وأعرب صالح عن امتنانه للمغرب، على الاهتمام والتواصل الدائمين بشأن الملف الليبي، ومساهمته في تسوية الأزمة الليبية.

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