«يونيسف» تقدم معدات وقاية وأجهزة طبية لقسم العزل في مركز سبها الطبي

مساعدات من يونيسف لقسم العزل في مركز سبها الطبي، 26 فبراير 2021، (بلدي سبها)

قدمت منظمة «يونيسف» معدات وقاية وأجهزة طبية إلى قسم العزل في مركزسبها الطبي وبعض المؤسسات داخل البلدية.

ووجه المجلس البلدي سبها الشكر للشركاء الدوليين على دعم البلدية في ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ودعا البيان المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات وتطبيق القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة بخصوص مجابهة الجائحة.

وأمس الخميس، أعلنت مراقبة تعليم سبها إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين على خلفية ارتفاع منحى إصابات «كورونا» خلال الفترة الماضية، حيث سجلت المدينة خلال يومين 96 حالة.