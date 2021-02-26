«الرقابة على الأغذية»: نصائح لا تغفلها حينما تشتري منتجات الألبان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 08:25 مساء
مصنع لإنتاج منتجات الألبان. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ثماني نصائح يجب مراعاتها حين اختيار عبوات منتجات الألبان، نظرا لأنها «من أكثر المواد الغذائية عرضة للتلف عند تعرضها لتذبذب في درجة حرارة حفظها وتداولها».

وقال المركز إنه يفضل شراء منتج الألبان قبل انتهاء الصلاحية بفترة جيدة، وأن تكون العبوة خالية من العيوب والرضوض والانتفاخ والتسريب، كما يجب التأكد من صلاحية ثلاجة العرض والتأكد من عدم تعرض المنتج للتذبذب بدرجة حرارة التبريد، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

كما شدد على ضرورة التأكد من نظافة محل العرض وعدم ملامسة المنتجات للخضار والفواكه أو أي مصدر لتلوثها، والحرص على شراء المنتجات المبسترة أو المعقمة أو شراء المغلي من المنتجات التقليدية، والحذر من شراء الزبادي المعروض خارج الثلاجة مهما كان نوعه بغض النظر عن تاريخ الصلاحية، والتأكد من خلو الزبادي الطبيعي من الألوان والنكهات الصناعية، كما أن هناك نوعا من الزبادي خاصا بالأطفال الرضع دون السنتين وبالتالي لا يجوز إعطاؤهم زبادي آخر لأن ذلك يشكل خطرا علي صحتهم.

وبالنسبة للأجبان: «يمنع شراء الجبن المعروض خارج الثلاجة، والاحتفاظ بالجبن داخل عبواته الأصلية إلى حين فتحها أو استعمالها، وفي حالة فتحها تغلق بشكل جيد داخل عبوة مقاومة للرطوبة والبخار ووضعها في الثلاجة، ويجب التخلص من الأجبان الطرية مثل الجبن الأبيض، والريكوتا، والجبن المطبوخ في حالة ظهور أي نموات فطرية عليها».

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