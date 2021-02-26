شركة النقل البحري تكشف عن ناقلتيها الجديدتين «فزان» و«أنوار بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 07:31 مساء
ناقلة النفط فزان، 24 فبراير 2021. (شركة النقل البحري)

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اقتناء ناقلتين للنفط الخام ومشتقاته، حديثتي الصنع، وقد أطلق عليهما «فزان» و«أنوار بنغازي».

وتسلمت الشركة الناقلة «فزان» الأربعاء الماضي، والناقلة «أنوار بنغازي» اليوم الجمعة، حسب بيان على صفحة الشركة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الشركة إنه بالإضافة للناقلتين الجديدتين، فقد سبق أن انضم إلى أسطولها الناقلة «ابن حوقل» العام 2021، مشيرة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى على تلك الناقلات، وجميع المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحية.

وتبلغ حمولتا الناقلتين 114 ألفا و243 طنا لكل منهما، وهما بطول 249.9 متر، وعرض 44 متر، وعمق 21.5 متر، وتبلغ سرعتها القصوى 14.5 عقدة.

ناقلة النفط أنوار بنغازي، 26 فبراير 2021. (شركة النقل البحري)
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