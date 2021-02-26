وليامز تعلق على وجود صورة القذافي خلال لقائها مع السراج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 04:58 مساء
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة سابقا، ستيفاني وليامز. (الإنترنت)

علقت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا سيتفاني وليامز، على وجود صورة للرئيس الراحل معمر القذافي، عندما جاءت لطرابلس في العام 2018 باعتبارها دبلوماسية أميركية للقاء رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، حيث وجدت لوحة رسم من زمن القذافي.

وقالت وليامز خلال حوار مع جريدة «الشرق الأوسط»: «كما تعرف منذ 2014 صار على الدبلوماسيين الأميركيين أن يتنقلوا بطائرة عسكرية أميركية إلى طرابلس.. رتبت الذهاب إلى هناك مع «أفريكوم».. طرنا إلى القاعدة العسكرية البحرية في طرابلس للقاء السراج».

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وتابعت: «الرسمة التي هي على الجدار وراء السراج، كان القذافي أمر برسمها. بقيت على الجدار لسنوات طويلة».

وأضافت أنها أثارت الأمر لاحقاً مع مساعدي السراج: «قلت إنه في المرة المقبلة يجب أن ينتبهوا لمعاني ذلك.. فقد يؤخذ المغزى السياسي الخطأ»، مؤكدة أنهم لم يفكروا بالأمر أبداً.. «لم يكن مقصوداً. كانت الرسمة موجودة لفترة طويلة، ولسنوات طويلة». 

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