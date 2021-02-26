عقيلة صالح يلتقي وفدا من المشاركين بمعرض درنة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 03:09 مساء
عقيلة صالح يلتقي وفدا من المشاركين بمعرض درنة للكتاب في مكتبه في القبة، 25 فبراير 2021. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، الخميس، وفدًا من المشاركين في معرض درنة للكتاب.

وخلال اللقاء، ثمن رئيس مجلس النواب دور القائمين على معرض درنة للكتاب في الحياة الثقافية، وقال إن هذه الأنشطة هي التي ترفع من المستوى الثقافي للمواطنين ولمحبي القراءة والكتابة والإبداع بشكل عام وتحفز الأدباء والكتاب على الكتابة والنشر، حسب لمجلس النواب.

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وضمم الوفد رئيس اللجنة العليا لمعرض درنة للكتاب والناشرين والمكتبات الكبرى وعديد المثقفين المشاركين في فاعليات المعرض من مختلف المناشط الثقافية المصاحبة في الشعر والقصة والندوات التثقيفية المختلفة وكذلك من المساهمين في المعرض عن مصرف ليبيا المركزي، وإدارة التوجيه المعنوي بالجيش، وبلدية درنة ومراقب مكتب الثقافة والإعلام ببلدية درنة.

عقيلة صالح يلتقي وفدا من المشاركين بمعرض درنة للكتاب في مكتبه في القبة، 25 فبراير 2021. (مجلس النواب)
عقيلة صالح يلتقي وفدا من المشاركين بمعرض درنة للكتاب في مكتبه في القبة، 25 فبراير 2021. (مجلس النواب)
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