«الأرصاد»: الرؤية جيدة إلى متوسطة.. وارتفاع الموج يصل مترين على ساحل طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 02:01 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على طول الساحل الليبي، وأن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل الليبي مع احتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر لغد السبت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت.
- الرياح شمالية شرقية اليوم على طول الساحل إلى متغيرة الاتجاه غدًا تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر يصل اليوم إلى 1.75 على ساحل سرت.
- البحر خفيفة الموج على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية اليوم على طول الساحل إلى متغيرة الاتجاه غدا تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر يصل إلى مترين على ساحل طبرق.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية .
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد ممن بنغازي إلى درنة لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.

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