لودريان يدعو المنفي ودبيبة إلى العمل «بسرعة» على «تفكيك الميليشيات ورحيل المرتزقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 01:15 مساء
من اليمين، عبدالحميد دبيبة، جان إيف لودريان، محمد المنفي. (بوابة الوسط)

شدد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على أهمية تشكيل حكومة «تمثيلية وذات مصداقية» في ليبيا وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، ودعا السلطة الانتقالية الجديدة إلى ضرورة «تفكيك المليشيات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة».

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين لودريان ورئيسي حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، والمجلس الرئاسي محمد المنفي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس.

وأكد لودريان لدبيبة والمنفي «دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال المرحلة الانتقالية التي عهد بها إليهما ملتقى الحوار السياسي الليبي»، وجدد رغبة فرنسا في «استعادة ليبيا كامل سيادتها ووحدتها واستقرارها».

- لودريان يؤكد للمنفي دعم فرنسا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية
- دبيبة: لودريان أبدى دعمه لخارطة الطريق وتشكيل الحكومة

وشدد على أن مثل هذه الحكومة «هي وحدها القادرة» على تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 الموقع برعاية الأمم المتحدة.

وإضافة إلى إعادة فتح الطريق الساحلي، قال الوزير الفرنسي إن «تفكيك المليشيات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن يتم تنفيذه بسرعة من قبل السلطات الانتقالية الجديدة»، وأكد للمسئولين الليبيين «استعداد فرنسا لدعم العملية الجارية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكذلك مع جميع شركائها ولجنة متابعة قمة برلين».

ومساء الخميس، أكد دبيبة إرسال هيكلية تشكيلة الحكومة إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى مراعاة التوزيع العادل بين الشرق والغرب والجنوب لدى اختيار أعضائها حيث يتعين على البرلمان دراسة مقترحه المقدم خلال 3 أو 4 أيام تحسبا لمنحها الثقة ومباشرة مهامها رسميًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ابتهاج كبير في الشارع الرياضي الليبي بعد رفع الحظر عن الملاعب
رياضة محلية
واشنطن: تقرير الاستخبارات الأميركية المرتقب حول مقتل خاشقجي «مهم» لتحديد ...
عربى
دعوات أوروبية بالإبقاء على القيود المشددة في مواجهة النسخ المتحورة من كورونا
دولى
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
دبيبة: نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعبر عن الشعب الليبي
ليبيا
الشلماني: رفع الحظر عن ملاعبنا خطوة لإعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في أفريقيا.. ...
رياضة محلية
عشبة القراص لعلاج تساقط الشعر
أناقة وجمال
150 عاما على كتاب «نشأة الإنسان»
علوم وتكنولوجيا
«الصحة العالمية» تدعو إلى منح «كوفيد طويل الأمد» أهمية «قصوى»
دولى
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق للتخلص من التوتر الصباحي