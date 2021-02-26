موسى الكوني: حريصون على التواصل مع جامعاتنا حتى لا تكون أزمة استشارات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 12:59 مساء
من لقاء المنفي والكوني مع رئيس وعمداء كليات جامعة طرابلس، 25 فبراير 2021. (حساب الكوني على تويتر)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية موسى الكوني، الحرص على «التواصل» مع الجامعات الليبية، استفادة من «مخزون الخبرات الاستثنائي»، منبهًا إلى «الحاجة» إلى مساعدة «قامات شاهقة» لخروج ليبيا من أزمتها.

وكتب الكوني عبر حسابه على «تويتر»، مساء الخميس: «حتى لا تكون أزمة استشارات، وإقصاء لمخزون الخبرات الإستثنائي الذي تزخر به صروحنا العلمية، كان حرصنا على التواصل/ الرمز، مع جامعاتنا العريقة».

وتابع:«هنالك قامات شاهقة نحتاج سندها  للخروج ببلادنا من أزمتها، لرسم الرؤى الاستشرافية والتخطيط «لعقلنة الدولة»، وإقناع الشعب بخوض الانتخابات».

- المنفي والكوني يزوران جامعة طرابلس ويلتقيان عمداء الكليات

وزار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي ونائبه الكوني، الخميس، جامعة طرابلس، حيث كان في استقبالهما رئيس وعمداء كليات الجامعة.

وأكد المنفي «الدور المهم» لشريحة الشباب وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق «مصالحة وطنية حقيقية شاملة في المرحلة القادمة». وشدد على ضرورة الاستعانة بالكفاءات وأخذ الاستشارات من الخبراء بجامعة طرابلس من حملة المؤهلات العلمية، حسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

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