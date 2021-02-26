625 إصابة و18حالة وفاة جراء «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 625 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 701 حالة شفاء و18 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأحيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «339» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 3481 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 2856 عينة، وإيجابية 625 عينة موزعة بواقع 420 جديدة، و205 مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 777 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و1110 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و513 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و149 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و87 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، و76 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية.

إضافة إلى 12 عينة من مختبر فرع المركز الوطني تازربو، وتسع عينات من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، و67 عينة من مختبر فرع المركز الوطني ترهونة، و140 عينة من المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد، و144 عينة من مختبر مركز مصراتة الطبي، و94 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان 303 عينات من مختبر PCR مركز العزل زوارة.



وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 132 ألفًا و458 حالة، بينها 10 آلاف و792 نشطة، و119 ألفًا و492 متعافيًا، فيما توفي 2174 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.