625 إصابة و18حالة وفاة جراء «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 11:04 صباحا
أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 625 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 701 حالة شفاء و18 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأحيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «339» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 3481 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 2856 عينة، وإيجابية 625 عينة موزعة بواقع 420 جديدة، و205 مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 777 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و1110 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و513 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و149 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و87 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، و76 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية.

إضافة إلى 12 عينة من مختبر فرع المركز الوطني تازربو، وتسع عينات من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، و67 عينة من مختبر فرع المركز الوطني ترهونة، و140 عينة من المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد، و144 عينة من مختبر مركز مصراتة الطبي، و94 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان 303 عينات من مختبر PCR مركز العزل زوارة.
 
وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 132 ألفًا و458 حالة، بينها  10 آلاف و792 نشطة، و119 ألفًا و492 متعافيًا، فيما توفي 2174 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ابتهاج كبير في الشارع الرياضي الليبي بعد رفع الحظر عن الملاعب
رياضة محلية
واشنطن: تقرير الاستخبارات الأميركية المرتقب حول مقتل خاشقجي «مهم» لتحديد ...
عربى
دعوات أوروبية بالإبقاء على القيود المشددة في مواجهة النسخ المتحورة من كورونا
دولى
دبيبة: نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعبر عن الشعب الليبي
ليبيا
الشلماني: رفع الحظر عن ملاعبنا خطوة لإعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في أفريقيا.. ...
رياضة محلية
«كاف» يقرر رفع الحظر عن الملاعب الليبية.. وإقامة مواجهة المنتخب الوطني وتونس ...
رياضة محلية
شي يشيد بـ«معجزة» صينية «سيذكرها التاريخ» في مواجهة الفقر
اقتصاد
«الصحة العالمية» تدعو إلى منح «كوفيد طويل الأمد» أهمية «قصوى»
دولى
مصر تسجل لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للوقاية من فيروس «كورونا»
دولى
البيت الأبيض: تحديد موعد لاتصال بايدن بالملك سلمان وتقرير عن خاشقجي سيصدر قريبا
دولى
9 أهداف في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مثقفون في سبها يطالبون السلطة التنفيذية الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروف في أستراليا ارتاح من 35 كيلوغرامًا من الصوف