دبيبة: لدي أمل كبير ووعود بأن يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 08:42 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، عبدالحميد دبيبة يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، 25 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن لديه «أمل كبير ووعود بأن يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية»، مؤكدا أنه أرسل صباح اليوم الخميس «مقترح ومعايير اختيار هكيلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة، احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق» التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح دبيبة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في العاصمة طرابلس بمناسبة «تسليم مقترح معايير ومنهجية اختيار هيكلية حكومة الوحدة الوطنية» التي سيقوم باختيار أعضائها، مؤكدا أنه وضع في الاعتبار «الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات».

وأضاف دبيبة أن التشاور والحوار كان أساس إعداد مقترح تشكيل الحكومة التي شدد على أنها ستكون أمام استحقاقات عديدة تتطلب تكثيف الجهود من أجل معالجتها لتلبية مطالب الليبيين الذين رحبوا بتكليفه بالمهمة.

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