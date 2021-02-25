دبيبة: نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقة تعبر عن الشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 08:13 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، عبدالحميد دبيبة يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، 25 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، عبدالحميد دبيبة إنه يعمل «على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقة تعبر عن الشعب الليبي» تتمكن من «معالجة إشكالية انقسام الحكومة في البلاد»، مشيرا إلى تقدم «أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية في هذه المرحلة اكتفى بالاطلاع على 2300 منها فقط.

وأضاف دبيبة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس أنه طلب من كافة الأقاليم «أن تقدم الأكفاء للمناصب السيادية في الدولة»، موضحا أن من أهم الملفات التي ستتقوم الحكومة الجديدة بمعالجتها حال استلام مهامها رسميا هي ملف جائحة كورونا  وازمة الكهرباء.

وطالب دبيبة من القنوات الإعلامية أن تقف مع الحكومة خلال هذه المرحلة الصعبة، مؤكدا أنه بعد الحصول على الثقة ستكون لنا قرارات جريئة جدا لصالح المواطن ورفع معاناته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: رفع الحظر عن ملاعبا خطوة لإعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في أفريقيا.. وهذه...
رياضة محلية
«كاف» يقرر رفع الحظر عن الملاعب الليبية.. وإقامة مواجهة المنتخب الوطني وتونس ...
رياضة محلية
شي يشيد بـ«معجزة» صينية «سيذكرها التاريخ» في مواجهة الفقر
اقتصاد
«الصحة العالمية» تدعو إلى منح «كوفيد طويل الأمد» أهمية «قصوى»
دولى
مصر تسجل لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للوقاية من فيروس «كورونا»
دولى
البيت الأبيض: تحديد موعد لاتصال بايدن بالملك سلمان وتقرير عن خاشقجي سيصدر قريبا
دولى
9 أهداف في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مثقفون في سبها يطالبون السلطة التنفيذية الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
«الحديد والصلب» توقع اتفاقية تفاهم مع شركة تركية لتطوير مصنع القطاعات
ليبيا
«فرانس برس»: الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
عربى
«الأدوية الأميركية»: لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد «كوفيد-19» بجرعة واحدة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروف في أستراليا ارتاح من 35 كيلوغرامًا من الصوف