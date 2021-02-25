دبيبة: نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقة تعبر عن الشعب الليبي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، عبدالحميد دبيبة يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، 25 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، عبدالحميد دبيبة إنه يعمل «على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقة تعبر عن الشعب الليبي» تتمكن من «معالجة إشكالية انقسام الحكومة في البلاد»، مشيرا إلى تقدم «أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية في هذه المرحلة اكتفى بالاطلاع على 2300 منها فقط.

وأضاف دبيبة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس أنه طلب من كافة الأقاليم «أن تقدم الأكفاء للمناصب السيادية في الدولة»، موضحا أن من أهم الملفات التي ستتقوم الحكومة الجديدة بمعالجتها حال استلام مهامها رسميا هي ملف جائحة كورونا وازمة الكهرباء.

وطالب دبيبة من القنوات الإعلامية أن تقف مع الحكومة خلال هذه المرحلة الصعبة، مؤكدا أنه بعد الحصول على الثقة ستكون لنا قرارات جريئة جدا لصالح المواطن ورفع معاناته.