المنفي والكوني يزوران جامعة طرابلس ويلتقيان عمداء الكليات

لقاء المنفي والكوني مع رئيس وعمداء كليات جامعة طرابلس. (المكتب الإعلامي للمنفي)

زار رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، اليوم الخميس، جامعة طرابلس، حيث كان في استقبالهما رئيس وعمداء كليات الجامعة.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي إن رئيس وعمداء كليات جامعة طرابلس رحبوا في مستقل اللقاء بالمنفي والكوني لزيارتهما إحدى منارات العلم في ليبيا وأكبرهان وهي جامعة طرابلس.

وأكد المنفي خلال كلمته أثناء اللقاء الدور المهم لشريحة الشباب وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة في المرحلة القادمة. مشددا على ضرورة الاستعانة بالكفاءات وأخذ الاستشارات من الخبراء بجامعة طرابلس من حملة المؤهلات العلمية.

من جهتهم هنأ رئيس وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المختارين من قبل ملتقى الحوار السياسي لمناسبة اختيارهم لقيادة السلطة التنفيذية الجديدة.

لقاء المنفي والكوني مع رئيس وعمداء كليات جامعة طرابلس. (المكتب الإعلامي للمنفي)

لقاء المنفي والكوني مع رئيس وعمداء كليات جامعة طرابلس. (المكتب الإعلامي للمنفي)

لقاء المنفي والكوني مع رئيس وعمداء كليات جامعة طرابلس. (المكتب الإعلامي للمنفي)