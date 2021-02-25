استئناف العمل بمقر المختبر الطبي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 25 فبراير 2021, 05:14 مساء
أحد عناصر فريق الرصد ببني وليد أثناء متابعة عمله على جهاز التحاليل بالمختبر الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، محمد أبوالنيران استئناف العمل بالمختبر الطبي الخاص بتحليل عينات فيروس كورونا بعد صيانة وتركيب كابل كهربائي جديد مساء أمس الأربعاء للمقر.

وأوضح أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن فريق التقصي والاستجابة السريعة أخذ 140 مسحة من للتحليل ظهر اليوم الخميس، وستكون نتائجها جاهزة مساء اليوم، محذرا من زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل المدينة.

- سرقة كابل كهرباء رئيسي يغذي مقر مركز الرصد والمختبر الطبي ببني وليد

وتعرض كابل كهرباء رئيس يغذي مقر مركز الرصد والاستجابة السريعة والمختبر الطبي في بني وليد أمس الأربعاء، لعملية سرقة نفذها مجهولون مما أدى إلى انقطاع تام للتيار عن تلك الجهات وتوقف العمل بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شي يشيد بـ«معجزة» صينية «سيذكرها التاريخ» في مواجهة الفقر
اقتصاد
«الصحة العالمية» تدعو إلى منح «كوفيد طويل الأمد» أهمية «قصوى»
دولى
مصر تسجل لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للوقاية من فيروس «كورونا»
دولى
البيت الأبيض: تحديد موعد لاتصال بايدن بالملك سلمان وتقرير عن خاشقجي سيصدر قريبا
دولى
9 أهداف في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مثقفون في سبها يطالبون السلطة التنفيذية الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
«الحديد والصلب» توقع اتفاقية تفاهم مع شركة تركية لتطوير مصنع القطاعات
ليبيا
«فرانس برس»: الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
عربى
«الأدوية الأميركية»: لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد «كوفيد-19» بجرعة واحدة
دولى
عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
«فرانس برس»: الصين تتمكن رسميا من القضاء على الفقر المدقع
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروف في أستراليا ارتاح من 35 كيلوغرامًا من الصوف