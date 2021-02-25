إيقاف الدراسة أسبوعين في سبها بسبب «كورونا»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 25 فبراير 2021, 03:26 مساء
طالبات الشهادة الثانوية في إحدى مدارس سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أوقفت الدراسة لمدة أسبوعين في سبها، اليوم الخميس، على خلفية ارتفاع إصابات فيروس «كورونا المستجد» في المدينة، على ما أفاد مدير الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة تعليم سبها محمد إسماعيل، «بوابة الوسط».

وشهد منحى إصابات «كورونا» صعودًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية في سبها، حيث سجلت المدينة خلال اليومين الماضيين فحسب 96 إصابة جديدة.

وسبق أن أعلن المجلس البلدي سبها في العاشر من فبراير الجاري، فرض إغلاق جزئي حتى 13 من نفس الشهر، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وقال الناطق باسم البلدية أسامة الوافي خلال مؤتمر صحفي، إن الإجراء يأتي في ضوء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مؤكدًا معاناة مركز العزل الصحي سبها من «نقص حاد فى العناصر الطبية والأكسجين».

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