مركز تنمية الصادرات والغرفة التجارية الليبية الإيطالية يبحثان اعتماد شهادة جودة بين الجانبين

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الخميس 25 فبراير 2021, 03:05 مساء
الذيب وداميانو، 24 فبراير 2021، (مركز تنمية الصادرات)

بحث مركز تنمية الصادرات والغرفة التجارية الليبية الإيطالية اعتماد شهادة جودة بين الجانبين، تكون نافذة عبور للصادرات الليبية إلى الاتحاد الأوروبي، واعتماد المركز من قبل الاتحاد، وإنشاء مختبرات في ليبيا بالمواصفات الأوروبية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأربعاء، بحضور مدير عام المركز محمد الذيب، ومديري الإدارات والمكاتب، ورئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية جان داميانو ونائبه فتحي الفقيه، ومدير شركة جنوب المتوسط محمد الأطرش.

ورحب الذيب، في كلمة افتتاحية، بضيوف المركز، وشكرهم على قبول دعوة الحضور لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق بالعملية التصديرية بين ليبيا وإيطاليا، مؤكدا ضرورة التعاون من أجل المصلحة الاقتصادية للبلدين.

في حين أكد داميانو، في كلمته، ضرورة الاهتمام بالمنتجات الزراعية والأسماك، معتبرا ليبيا بوابة للأسواق الأخرى في أفريقيا.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية إقامة معرض للمنتجات الليبية في إيطاليا، وتفعيل دور الغرفة باللجان المشتركة، والمساعدة في إصدار التأشيرات للمصدرين.

كما شهد تقديم عرض مرئي يوضح عمل المركز ورؤيته ورسالته وأهدافه، وأمثلة عن المنتجات الليبية الجاهزة للتصدير، وتاريخ العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا، والميزان التجاري بينهما.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات أخرى في الفترة المقبلة، وإجراء التحضيرات بين الطرفين لتوقيع مذكرة تفاهم بما تم النقاش فيه وتطبيقه في برنامج تنفيذي.

جانب من الحضور في الاجتماع
جانب من الحضور في الاجتماع
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