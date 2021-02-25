السايح يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستجدات العملية الانتخابية

لقاء السايح وسابال، 25 فبراير 2021، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة.

ويأتي اللقاء في إطار «دعم المجتمع الدولي العملية السياسية في ليبيا»، حيث تناول مستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

كما تطرق الاجتماع إلى الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول»، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدى التعاون مع البعثة في مراقبة الانتخابات، والاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.

والثلاثاء الماضي، التقى سابادل رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، اللذين أكدا أن «مهمتهما الرئيسية هي التهيئة لتنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل».