دبيبة: لودريان أبدى دعمه لخارطة الطريق وتشكيل الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 01:05 مساء
عبدالحميد دبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى رئيس الحكومة المختار من ملتقى الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث أبدى الأخير «دعمه خارطة الطريق الجديدة».

وقال دبيبة إن لودريان عبر عن دعمه «تشكيل الحكومة وفق مخرجات الحوار السياسي»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

وأضاف: «سعداء بهذا الدعم الدولي الذي نأمل أن يساعد بلادنا على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في القريب العاجل».

وأمس الأربعاء، صرح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن دبيبة سيقدم اليوم التشكيل الوزاري إلى رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وسيتسلم التشكيل في مدينة طبرق.

وأضاف، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه «سيحدد بعد ذلك موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت».

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