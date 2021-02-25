توزيع إصابات «كورونا» اليومية.. طرابلس في المقدمة تليها سبها والزاوية الغرب

أحد العاملين الصحيين في المختبر المرجعي بسبها خلال تحليل عينة للكشف عن كورونا، (تصوير: رمضان كرنفودة)

تصدرت مدينة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، فضمن حصيلة إجمالية بلغت 571 إصابة سُجلت في عموم ليبيا، كان نصيب العاصمة 360 حالة، على ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وحسب بيان المركز رقم «338» فقد حلت سبها ثانية بتسجيلها 33 إصابة، تليها الزاوية الغرب مع 24 إصابة، ومصراتة مع 20 إصابة، والزنتان والزاوية المركز مع 14 إصابة، والقرة بوللي مع 13 إصابة، وجنزور مع 12 إصابة، وزليتن مع 11 إصابة.

إضافة إلى تسع إصابات في الشاطئ والغريفة وغريان، وأربع في يفرن والجفرة، وثلاث في الخمس ونالوت وسوق الخميس امسيحل وظاهر الجبل والبوانيس والجميل وكاباو، وحالتين في اسبيعة وطبرق وقصر بن غشير والعجيلات والرحيبات، وحالة واحدة في الجفارة والمنشية الجميل والسواني بن آدم والعامرية وأم الأرانب ومرزق وأوباري وتازربو والحوامد ودرج ووازن.

وتوزعت حالات الشفاء الـ800 بواقع 693 حالة في طرابلس، و37 حالة في سبها، و20 حالة في الزاوية المركز، و17 حالة في الزاوية الغرب، و12 حالة في سرت، وثماني في مصراتة، وخمس في السائح وغريان، وثلاث في القلعة. في حين توزعت حالات الوفيات الخمس بواقع حالتين في سبها وحالة واحدة في الخمس والزاوية الغرب والشاطئ.