مركز شرطة أبوسليم تعامل مع 590 محضرا خلال 2020 منها سرقات بـ350 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 12:26 مساء
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مديرية أمن طرابلس إحصائية بعدد المحاضر التي تعامل معها مركز شرطة أبوسليم خلال العام الماضي، والتي بلغت 590 محضرا.

ومن أبرز تلك القضايا واقعة سرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي بقيمة 220 ألف دينار، والسطو على 90 ألف دينار من داخل شقة، وسرقة مبلغ مالي قيمته 15630 دينارا، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما شملت الوقائع أيضا سرقة كروت شحن بقيمة 25 ألف دينار، وسلب مصوغات ذهبية من داخل سوق أبوسليم، إضافة إلى السطو على كوابل كهربائية من داخل إحدى الشركات، إضافة إلى جريمة خطف.

وبلغ عدد المتهمين المحالين للنيابة 113 مطلوبا، كما بلغ عدد قضايا الأحداث سبع قضايا، وعدد القضايا الجنائية 114 واقعة، والسيارات المسروقة سبعا، والمسترجعة واحدة.

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