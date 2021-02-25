ليبيا تسجل 571 إصابة و5 وفيات جراء «كورونا» خلال 24 ساعة

إحدى العاملات في برج الأمل ببنغازي خلال إعدادها إحصائية خاصة بمصابي فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 800 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «338» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 2946 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 2375 عينة، وإيجابية 571 عينة موزعة بواقع 456 حالة جديدة، و115 مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 782 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و1620 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و116 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و154 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و47 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، و62 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية.

إضافة إلى أربع عينات من مختبر فرع المركز الوطني تازربو، وعينتين من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، وخمس من مختبر فرع المركز الوطني الجفرة، و79 عينة من مختبر مركز مصراتة الطبي، وأربع من مختبر فرع المركز الوطني طبرق، و71 من مختبر فرع المركز الوطني غريان.

وبهذا الإعلان، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» إلى 131 ألفا و833 حالة، بينها عشرة آلاف و886 نشطة، و118 ألفًا و791 متعافيًا، فيما توفي 2156 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.