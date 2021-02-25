أحوال الطقس اليوم: انخفاض نسبي في درجات الحرارة شمالا

السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض نسبيا على غالبية مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس تأثر مناطق الساحل الشرقي وبعض مناطق الجنوب الغربي برياح نشطة.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا خصوصا على سرت، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق هذه الليلة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

الطقس قليل الغيوم، تتكاثر الليلة على بعض مناطق الجبل الأخضر والخليج، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، وظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و20 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، متسببة في إثارة الأتربة والرمال أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.