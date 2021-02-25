وصول الأطقم الطبية المصرية إلى مستشفى المقريف في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 25 فبراير 2021, 09:59 صباحا
الكوادر الطبية المصرية الذين وصلوا إلى مستشفى «الشهيد امحمد المقريف» في أجدابيا، 25 فبراير 2021، (بوابة الوسط)

وصلت الأطقم الطبية المصرية، صباح اليوم الخميس، إلى مستشفى «الشهيد امحمد المقريف» المركزي التعليمي أجدابيا.

واستقبل الأطقم الطبية رئيس المجلس التسييري أجدابيا امبارك عثمان، ومدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري، ومدير عام المستشفى فتحي الحرنة.

وقال الحرنة إنه تم التعاقد مع عدد من الأطقم الطبية من مصر، وسيكتمل وصولهم جميعا خلال الأسبوع المقبل، وتوزيعهم على الأقسام الطبية بالمستشفى، حسب تخصصاتهم الطبية.

وأثنى الحرنة على دور المجلس التسييري أجدابيا ومديرية الأمن والإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات وجهاز الأمن الداخلي في عملية الاستقبال وتأمين الأطقم الطبية المصرية حتى وصولهم إلى أجدابيا.

جانب من المستقبلين للأطقم الطبية المصرية
إحدى السيدات ضمن الأطقم الطبية
أحد الأطباء المصريين
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