النوع المتحور لفيروس كورونا المستجد يصل إلى ليبيا.. وإصابة 23 حالة به

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 01:03 صباحا
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار في مؤتمر صحفي, 6 سبتمبر 2020. (مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف إصابة عدد من الحالات في ليبيا بالنوع الجديد المتحوّر لفيروس كورونا المستجد المعروف بـ«طفرة لندن»، وإصابة 23 حالة به. 

وقال المركز في بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز  قاموا بإجراء إختبارات للكشف عن النوع الجديد «لتبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحوّر المعروف بطفرة لندن أي بنسبة 26% من إجمالي العينات».

وأشار المركز إلى أنه بذلك يتأكد «وجود هذا النوع معملياً لأول مرّة في ليبيا مع الأخذ في الإعتبار بأن هذا النوع يتّصف بسرعة الإنتقال ونشر الإصابه في المجتمع».

وتابع: «إكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موْجَه وبائية واسعة الإنتشار ل وخيمة العواقب خاصةً في ظلّ ما نشهده من تراخي وعدم إلتزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والإحترازية».

وشدد المركز على ضرورة الإستمرار في «تتبع ودراسة تطور SARS-CoV-2 والحصول على الدعم اللازم للقيام بذلك، حيث أن وضع استراتيجيات المراقبة الجينية للفيروس وإتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب يعد أمرًا بالغ الأهمية لرصد ظهور المتغيرات وحماية الصحة العامة».

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