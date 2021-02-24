بليحق: مجلس النواب يتسلم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية صباح الخميس

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيتسلم التشكيل الوزاري في مدينة طبرق من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة صباح غد الخميس.

وأضاف بليحق لـ«بوابة الوسط» أنه «سيتم بعد ذلك تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت»، موضحًا أن تحديد موعد الجلسة «مرتبط بموعد استلام التشكيلة الحكومية الجديدة».

كما أكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، أن «تشكيلة الحكومة ستُقدّم غدًا لمجلس النواب والمجلس الرئاسي في الوقت نفسه»، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة «قد اختيرت من 10 آلاف سيرة ذاتية تسلمها رئيسها عبد الحميد دبيبة».