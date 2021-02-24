مثقفون في سبها يطالبون السلطة التنفيذية الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق

حلقة النقاش بالصالون الثقافي بمكتبة اليونسكو في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

استضاف الصالون الثقافي بمكتبة أصدقاء اليونسكو الأدبية ومكتب الثقافة بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، حلقة نقاش حول تحديات وأولويات ومتطلبات نجاح المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن العام، الذين طالبوها بضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال مسعود بكاكو من جمعية أصدقاء اليونسكو لـ«بوابة الوسط» إن المشاركين في حلقة النقاش عبروا عن ارتياحهم إلى تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأم المتحدة.

وأضاف بكاكو أن المشاركين يأملون أن تعمل الحكومة المرتقبة على حل المختنقات التي تواجه المواطن الليبي إلى جانب صيانة وحدة البلاد واستقلالها وحرمة أراضيها، وطالبوا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والجهات ذات العلاقة إلى الإسراع في اعتماد الحكومة من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة.

كما طالب المشاركون المجلس الرئاسي والحكومة المختارة من لجنة الحوار السياسي بضرورة الالتزام التام بتنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد نهاية هذا العام.

وشدد المشاركين أيضا عل ضرورة أن تكون أولى مهام حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة توحيد المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل أجهزة الأمن والرقابة وبسط سيادة الدولة على كافة المنافذ والمعابر وحدود الدولة.

وأعلن المشاركون في حلقة النقاش عن رفضهم التام لأى تواجد عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، مطالبين بضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة فورا ودون إبطاء.

ودعا الحاضرين الحكومة المرتقبة إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الداخلية وفزان بالخصوص نظرا لافتقار الأقاليم لأبسط الخدمات، منبهين إلى أن الأزمات التي يعاني منها المجتمع الليبي تحتاج إلى قيام سلطة موحدة يكون بإمكانها فرض هيبة الدولة وإجراء كافة الإصلاحات وتحقيق المصالحة الوطنية مما يمهد السبيل إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

حلقة النقاش بالصالون الثقافي بمكتبة اليونسكو في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حلقة النقاش بالصالون الثقافي بمكتبة اليونسكو في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حلقة النقاش بالصالون الثقافي بمكتبة اليونسكو في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)